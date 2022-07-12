Алагирский район, Северная Осетия, 12 июля 2022, 13:47 — REGNUM В Северной Осетии попался на противоправной деятельности руководитель асфальтобетонного завода, расположенного в Алагирском районе. Его уличили в отмывании денежных средств, полученных преступным путем в результате незаконного предпринимательства, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как было установлено, бизнесмен без лицензии производил материал, применяемый для ремонта автомобильных дорог. Как опасный производственный объект предприятие должно было иметь соответствующую лицензию.
В отношении директора строительной компании возбуждены уголовные дела о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств.