Алагирский район, Северная Осетия, 12 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Северной Осетии попался на противоправной деятельности руководитель асфальтобетонного завода, расположенного в Алагирском районе. Его уличили в отмывании денежных средств, полученных преступным путем в результате незаконного предпринимательства, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Pixabay.com Отмывание денег

Как было установлено, бизнесмен без лицензии производил материал, применяемый для ремонта автомобильных дорог. Как опасный производственный объект предприятие должно было иметь соответствующую лицензию.

«Глава компании осуществлял деятельность по производству и реализации асфальтобетонной смеси без оформления предусмотренного законодательством разрешения. В результате противоправной деятельности подозреваемым был извлечен доход в особо крупном размере — более 12 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

В отношении директора строительной компании возбуждены уголовные дела о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств.