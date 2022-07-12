Великий Новгород, 12 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Жителей Новгородской области вновь ожидает ухудшение погодных условий. В регионе в ближайшее время прогнозируются ливни и град. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе правительства области.

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«В ближайшие 1-3 часа местами по области ожидаются грозы, ливни, локально град», — предупреждают власти.

Региональное управление МЧС подготовило перечень рекомендаций, как следует вести себя в различных ситуациях. В случае, если в городе идёт ливень, не следует спускаться в подземные переходы, необходимо укрыться в зданиях, что выше уровня подтопления.

В жилых домах необходимо отключить электричество и газ, а также плотно закрыть окна и двери. А если человека застал ливень в личном транспорте, то его стоит переждать, не преодолевая на автомобиле места подтопления.

Напомним, что сильный ветер повалил деревья в некоторых районах Новгородской области. Жители региона также делились фотографиями крупного града, размер которого был с куриное яйцо и меньше.