Москва, , 13:46 — REGNUM Включение Ирана в нарастающее противостояние России и Запада на Украине логично, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

БПЛА AF.mil

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«В ближневосточном регионе противниками Тегерана являются Анкара и Тель-Авив, а они на Украине активно поддерживают неонацистский режим Зеленского. На мировой арене в качестве главного врага Тегерана выступает Вашингтон, который тоже наращивает военную помощь Киеву. Немаловажно и то, что приближается визит Владимира Путина в Тегеран, где пройдут его переговоры с Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом», — отметил он.

В этих обстоятельствах передача Ираном России военных БПЛА стала бы «особенно многозначительным жестом», заключил эксперт.

Иран может передать России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, включая и те, что способны нести вооружения, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Белый дом «располагает информацией» о том, что такие аппараты планируется отправить российской стороне «в ускоренном порядке». Кроме того, Салливан подчеркнул, что, по сведениям США, иранская сторона планирует обучить российских военных применению своих беспилотников.

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