Северодвинск, Архангельская область, , 13:45 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, который ранее был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и доставлен в Северодвинск, примет присягу 13 августа. Об этом 12 июля сообщает «Матч ТВ».

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным телеканала, мероприятие будет проходить в закрытом режиме и до момента принятия присяги 25-летний хоккеист останется городе в учебной части.

Также указывается, что голкипер всё ещё находится в третьей роте, хоть призывников часто переодет в другие подразделения.

При этом отмечается, что родители призывников рассказали, что направляющихся на службу в армию хорошо кормят и добавили, что в Северодвинске предусмотрен вариант со специализированными тренировками на льду.

Отметим, Иван Федотов является серебряным призером Олимпиады-2022 и обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА. В мае 2022 года голкипер подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».