Гатчина, Ленинградская область, , 13:48 — REGNUM Микроавтобус, полный пассажиров, на федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области врезался в отбойник, в результате чего один человек погиб, 20 человек получили различные травмы, сообщили 12 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Смертельное ДТП на трассе Р-23 пресс-служба Упрдор СЗФО

ДТП произошло днем 12 июля на 44 км трассы Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области. Белый микроавтобус Mercedes маршрута № 844 « Санкт-Петербург — Луга» с 20 пассажирами на борту двигался в сторону Луги. По неустановленным пока причинам водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате водитель погиб на месте. По предварительным данным, шесть пассажиров маршрутки получили тяжелые травмы, еще восемь человек — различные ранения средней тяжести.

«На месте находятся скорая, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители», — уточнили в пресс-службе дорожного управления.

Отметим, по данным онлайн-карт, на участке дороги, где произошло ДТП, образовался затор в 1,2 км.