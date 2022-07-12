Лашкаргах, Афганистан, 12 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд заявляют, что в результате стрельбы в мечети в городе Лашкаргах один человек убит и трое ранены. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ru.torange.biz Стрельба

Хафиз Рашид, глава отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде, сообщил, что инцидент произошёл в районе «Кариз» шестого округа безопасности города Лашкаргах, административного центра провинции Гильменд.

Злоумышленник напал на молящихся во время вечерней молитвы. Известно, что нападавший Навид Ахмед действовал в сотрудничестве со своим братом Хекматуллой и ещё одним человеком по имени Масуд.

Обвиняемый скрылся с места преступления, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что арестовали двух его подельников.