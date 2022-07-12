Красноярск, 12 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2022 года численность постоянного населения городского округа Красноярска составила 1 103 781 человек, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 10 153 человека (на 0,9%). Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в Красноярскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

По данным статистиков, естественная убыль сложилась в размере 4627 человек, миграционный прирост составил 14 780 человек.

В Красноярске в 2021 году родилось 11 245 детей. Это на 319 детей меньше, чем в 2020 году. Наряду со снижением рождаемости в прошлом году было зафиксировано увеличение смертности (в 2021 году умерло 15 872 человека, в 2020 году — 13 831).

В 2021 году в Красноярск прибыло 46 700 мигрантов (больше на 9603 человека по сравнению с предыдущим годом). Число выбывших составило 31 920 человек (на 3654 человека меньше).

«Миграционный прирост населения (14 780 человек) в краевом центре сложился за счёт превышения числа прибывших над выбывшими в результате как миграции населения в пределах России, так и международной миграции», — уточнили в Красноярскстате.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, естественная убыль населения России в мае 2022 года составила 43 238 человек, что на 22,3% ниже показателя мая прошлого года.

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