Донецк, 12 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Широкая Балка, Горловка, Пантелеймоновка и город Донецк в ДНР, сообщает 12 июля представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:45 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 120 мм; 11:50 — н. п. Нелеповка — н. п. Горловка: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град»; 12:00 - н. п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 12:05 - н. п. Новгородское – н. п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 12:10 - н. п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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