Токио, , 13:41 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Японии Сюнъити Судзуки договорились о сотрудничестве в решении проблем и содействии свободной торговле, устойчивой энергетике и продовольственной безопасности, передает 12 июля Associated Press.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Йеллен прибыла с визитом в Токио 12 июля для переговоров перед встречей финансовых лидеров «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

Перед началом встречи с Судзуки она подчеркнула важность эффективных санкций против России и сказала, что надеется заручиться поддержкой Японии и других стран в стремлении добиться ограничения цен на российскую нефть.

«Наши правительства имеют общие точки зрения и интересы по многим наиболее приоритетным вопросам, затрагивающим наши национальные интересы, а также глобальную стабильность и процветание. И когда мы работаем вместе, каждый из нас работает более эффективно», — сказала она.

Судзуки приветствовал Йеллен, сказав: «В настоящее время, когда международное сообщество сталкивается с таким количеством проблем, для США и Японии как никогда важно работать вместе».

В совместном заявлении, опубликованном 12 июля после переговоров, министры обязались оказать поддержку Украине в решении экономических проблем. В нем также отмечается, что обе стороны приветствуют усилия по установлению предельных цен, решению проблемы Украины и содействию свободной торговле, устойчивой энергетике и продовольственной безопасности.

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