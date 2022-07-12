Лос-Анджелес, США, , 13:38 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер рассказали о первоначальных планах на развитие персонажа Макс Мэйфилд (Сэди Синк). Об этом 12 июля пишет Deadline.

Сэди Синк в роли Макс Цитата из т/с «Очень странные дела»

Мэтт и Росс Даффер заявили, что рассматривали возможность навсегда убить Макс. «Некоторое время так и должно было случиться. Но мы закончили по-другому… Мы хотели завершить сезон ещё одним вопросом. Пока неясно, будет ли с Макс всё в порядке, мы просто не знаем. Мы хотели подвесить это, переходя к пятому сезону», — поделились авторы шоу.

ИА REGNUM напоминает, что в финальных эпизодах четвёртого сезона «Очень странных дел» главному злодею Векне (Джейми Кэмпбелл Бауэр) удаётся покалечить Макс, однако её возвращает к жизни Одиннадцать (Милли Бобби Браун). Премьера двух последних серий сезона состоялась 1 июля 2022 года.

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