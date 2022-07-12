Кабул, , 13:36 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило о чрезвычайной помощи Японии в размере 3 миллионов долларов пострадавшим от недавнего землетрясения в юго-восточных провинциях Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

УКГВ заявило, что японское правительство окажет помощь пострадавшим в провинциях Хост и Пактика в области медицинского обслуживания, жилья и водоснабжения в сотрудничестве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Напомним, в результате недавнего землетрясения в провинциях Хост и Пактика погибло более 1000 человек, тысячи получили ранения.