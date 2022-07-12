Волгоград, 12 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. С начала лета 2022 года на водоёмах Волгоградской области во время купания утонули 15 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Трагические случаи за время нынешнего купального сезона произошли в Волгограде, Урюпинском, Михайловском, Фроловском, Камышинском, Калачевском, Жирновском, Среднеахтубинском, Городищенском и Николаевском районах.

В Алексеевском районе 6 июля 60-летний мужчина ценой собственной жизни, спас двух своих внуков пяти и семи лет, которых на надувном матраце уносило по течению реки.

В Михайловском районе 8 июля 35-летняя женщина гуляла по берегу реки со своим малолетним сыном. В какой-то момент они провалились в скрытую яму и оказались под водой. Очевидцы спасли ребёнка, женщина погибла.

Следователи напоминают, что купаться надо в специально оборудованных местах, в трезвом состоянии и не оставлять детей на водоёмах без присмотра.