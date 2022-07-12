Москва, , 13:34 — REGNUM В столице определили победителей онлайн-конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!». Об этом 12 июля заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Победители уже награждены на торжественной церемонии. Авторам 17 самых интересных идей для прогулок по городу вручили памятные дипломы и подарки. С лучшими экскурсиями все желающие могут ознакомиться на сайте проекта.

«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри», — сказала Сергунина.

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