Москва, 12 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В столице определили победителей онлайн-конкурса туристических маршрутов «Покажи Москву!». Об этом 12 июля заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Победители уже награждены на торжественной церемонии. Авторам 17 самых интересных идей для прогулок по городу вручили памятные дипломы и подарки. С лучшими экскурсиями все желающие могут ознакомиться на сайте проекта.

«Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы. Им было предложено ориентироваться на несколько основных тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. При этом каждый мог выбрать свой вариант и рассказать об интересных городских локациях. Победителей определяли пользователи проекта «Активный гражданин» и экспертное жюри», — сказала Сергунина.