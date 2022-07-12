Владикавказ, 12 июля 2022, 13:34 — REGNUM В Северной Осетии будут реализованы ещё 46 мероприятий, включенных в госпрограмму развития Северо-Кавказского федерального округа. Новые объекты в рамках исполнения этой программы появятся в Пригородном и Моздокском районах республики. Вопрос их реализации был обсужден директором департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камилем Бексултановым и премьер-министром РСО-Алании Борисом Джанаевым.
В число новых проектов включены в том числе объекты спорта, дома культуры, многофункциональные центры, фельдшерско-акушерский пункт, а также мероприятия по реконструкции систем водоснабжения. К их строительству приступят уже в 2023 году.