Москва, , 13:32 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил журналистам.

Валерий Фадеев Kremlin. ru

«Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно… Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь… Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека», — сказал Фадеев.

По его словам, внутри СПЧ не так давно уже обсуждали эту тему, и «абсолютное большинство» членов Совета также высказались против отмены моратория.