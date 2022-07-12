Москва, 12 июля 2022, 13:32 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил журналистам.
«Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно… Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь… Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека», — сказал Фадеев.
По его словам, внутри СПЧ не так давно уже обсуждали эту тему, и «абсолютное большинство» членов Совета также высказались против отмены моратория.