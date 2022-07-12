Москва, 12 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил журналистам.

Kremlin. ru Валерий Фадеев

«Я говорил не раз, что в связи с военными преступлениями, конечно, эта тема будет обсуждаться, это очевидно… Но я не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь… Я против, я говорил не раз, скорее по религиозным соображениям, а не по соображениям прав и свобод, хотя религиозный аспект — тоже аспект, касающийся прав человека», — сказал Фадеев.

По его словам, внутри СПЧ не так давно уже обсуждали эту тему, и «абсолютное большинство» членов Совета также высказались против отмены моратория.