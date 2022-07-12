Париж, 12 июля 2022, 13:31 — REGNUM Евро упал до уровня доллара впервые за двадцать лет под давлением риска сокращения поставок российского газа для экономики Франции, сообщает BFM TV.
Инвесторы отдавали предпочтение доллару, который вырос почти на 14% с начала года. На короткое время евро и доллар выровнялись 12 июля, что является пиком с декабря 2002 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись. Это 12 июля следует из данных торгов.
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