Париж, 12 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Евро упал до уровня доллара впервые за двадцать лет под давлением риска сокращения поставок российского газа для экономики Франции, сообщает BFM TV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Инвесторы отдавали предпочтение доллару, который вырос почти на 14% с начала года. На короткое время евро и доллар выравнялись 12 июля, что является пиком с декабря 2002 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской бирже курсы евро и доллара США по отношению к российскому рублю сравнялись. Это 12 июля следует из данных торгов.