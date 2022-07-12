Штат Калифорния, США, , 13:30 — REGNUM Актрисе К’орианке Килчер было предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом 12 июля пишет Variety.

К’орианка Килчер Церемония «Оскар» 2019

Как указано в документах, артистка получила более $96 тыс. в качестве пособия после того, как повредила шею и плечо во время съёмок фильма «Дора и затерянный золотой город». Однако следователи из Калифорнийского департамента страхования заявили, что Килчер была достаточно здорова, чтобы работать над следующим проектом, сериалом «Йеллоустон», хотя она утверждала, что была не способна это делать.

Сама Килчер опровергает все обвинения. Представитель актрисы заявил, что она «никогда преднамеренно не пользовалась льготами, на которые, по её мнению, она не имела права».

ИА REGNUM напоминает, что К’орианка Килчер известна по роли в сериале «Йеллоустоун». Она также снялась в фильме Ченнинга Татума «Лулу и Бриггс».

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