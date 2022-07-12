Москва, , 13:30 — REGNUM На данный момент не идёт речи о возможности возобновления переговоров с Украиной. Об этом 12 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, сейчас об этом речи не идет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, осуждал ли президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление переговоров с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать внеочередное заседание Государственной думы РФ, которое намечено на 15 июля.