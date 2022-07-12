Певек, Чукотский АО, , 15:24 — REGNUM Нефтяной танкер «Ice Eagle» встал под разгрузку в порту Певек 12 июля. Судно доставило 17,4 тыс. тонн дизтоплива в самый северный город России. Первый танкер этой навигации прошёл путь из Мурманска в сопровождении атомного ледокола «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Северный завоз Mil.ru

«Еще один танкер с топливом подходит к поселку Провидения. Из Находки судно «Аммолит» доставило более 4,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов для поселка Провидения, сел Нунлингран, Янракыннот и Энурмино. После разгрузки танкер продолжит доставку нефтепродуктов на необорудованный берег в селах восточной Чукотки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что в 2022 году на Чукотку доставят свыше чем 170 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, что больше прошлогоднего завоза на 11,5 процентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил в своем telegram-канале о том, что кампания по опережающему северному завозу топлива в НАО идёт по плану.

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