Всеволожск, Ленинградская область, , 13:35 — REGNUM Суд отправил под стражу петербуржца, который из переделанной пневматической винтовки большой мощности с оптическим прицелом из леса стрелял по отдыхающим людям на пляжах Всеволожского района Ленинградской области. От его выстрелов пострадали два человека, один из которых погиб, сообщили 12 июля в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Михаил Кузнецов в суде пресс-служба СУ СК по Ленобласти

Напомним, 3 июля на берегу озера Гупуярви вблизи деревни Васкелово было обнаружено тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением. В него выстрелили из лесного массива. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Спустя неделю, 9 июля, у озера Лемболовское вблизи деревни Васкелово от выстрела пострадал еще один 33-летний мужчина. Потерпевшему успели оказать квалифицированную медицинскую помощь и тем самым спасти жизнь. Поэтому по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Оба преступления были совершены в условиях неочевидности и раскрыть по «горячим следам» их не удалось. Однако 10 июля полицейские смогли вычислить и задержать подозреваемого в стрельбе. Им оказался ранее не судимый 27-летний житель Петербурга Михаил Кузнецов, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Всеволожским городским судом удовлетворено ходатайство следствия и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, свои преступные действия мужчина объясняет тем, что таким способом он решил наказывать «наркодилеров». Он не смог ответить на вопрос о том, как он определял род занятий своих жертв.

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