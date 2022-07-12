Москва, 12 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор об укреплении стратегического партнёрства, передаёт 12 июля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

В частности, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договорённостей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров.