Красноярск, 12 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Из-за обмеления реки Енисей временно отменены рейсы теплоходов из Красноярска в Енисейск.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей. Красноярск

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обращение к пассажирам, следующим по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск опубликовано на сайте АО «ПассажирРечТранс». В объявлении сообщается, что отправления из Красноярска и прибытия в Красноярск не будет ориентировочно до 5 августа 2022 года. Причина – низкий уровень воды в реке Енисей.

Пассажиров с билетами из Красноярска и до Красноярска обещают доставить в Енисейск и из Енисейска автобусами. Отправление будет осуществляться по расписанию теплоходов.

«Пассажирам с билетами Красноярск — Енисейск и Енисейск — Красноярск предлагается сдать билеты по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в воронке озера Морской Глаз в Марий Эл вновь практически не осталось воды.

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