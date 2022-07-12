Санкт-Петербург, 12 июля 2022, 13:37 — REGNUM На территории Ленинградской области с начала 2022 года потушили 37 лесных пожаров. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.
Областные спасатели успешно борются с возгораниями. Огонь ликвидировали на территории более чем 7 га в течение этого года.
Отметим, что в лесным пожарным помогают местные власти. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передал лесникам пяти лестничеств ключи от пяти новых автомобилей КАМАЗ. Техника поможет оперативно ликвидировать возгорания в лесах.
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