Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. На территории Ленинградской области с начала 2022 года потушили 37 лесных пожаров. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Областные спасатели успешно борются с возгораниями. Огонь ликвидировали на территории более чем 7 га в течение этого года.

Отметим, что в лесным пожарным помогают местные власти. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передал лесникам пяти лестничеств ключи от пяти новых автомобилей КАМАЗ. Техника поможет оперативно ликвидировать возгорания в лесах.