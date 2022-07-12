Москва, , 13:25 — REGNUM Законопроект о методах проведения государственных проверок в российских регионах внесен в Госдуму депутатами фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Сейчас в законе отсутствует определение проверки, ревизии, обследования как метода осуществления контрольной деятельности, указали депутаты в сопроводительных материалах. Парламентарии предлагают обозначить в нем методы проведения проверок по аналогии с Бюджетным кодексом и законом «О Счетной палате».

Вице-спикер Госдумы Даванков, комментируя законопроект, рассказал, что эксперты постоянно мониторят законодательство, связанное с работой контрольных органов и проверками и «Новые люди» планируют подготовить еще инициативы в этой сфере.

«Будем и дальше устранять неточности и иносказания, чтобы законодательство в области контрольных процедур не имело двойных трактовок. Люди должны четко понимать, по каким вопросам к ним имеют право прийти с проверкой, а по каким нет. Государственная машина должна не выполнять карательно-надзорную функцию, а помогать организациям спокойно работать», — заявил депутат.