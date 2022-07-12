Ставрополь, 12 июля 2022, 13:21 — REGNUM Минздрав Ставропольского края обязали готовиться к возвращению COVID-19. В случае, если опасный вирус вернется, власти должны быть готовы к отражению новой атаки. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров, поручив главе минздрава Владимиру Колесникову предпринять необходимые упреждающие меры.
Губернатор потребовал провести ревизию оборудования и запасов лекарств. Также он поручил проверить готовность медперсонала и медорганизаций к возможному возвращению неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Глав муниципалитетов Владимиров нацелил на проведение проверки готовности в школах, детских садах и других учреждениях.