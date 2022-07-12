Ставрополь, , 13:21 — REGNUM Минздрав Ставропольского края обязали готовиться к возвращению COVID-19. В случае, если опасный вирус вернется, власти должны быть готовы к отражению новой атаки. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров, поручив главе минздрава Владимиру Колесникову предпринять необходимые упреждающие меры.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости ковидом в других государствах. Трудно предсказать, как поведет себя вирус, но мы должны быть на 100% готовы справиться с любым вариантом развития событий», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Губернатор потребовал провести ревизию оборудования и запасов лекарств. Также он поручил проверить готовность медперсонала и медорганизаций к возможному возвращению неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Глав муниципалитетов Владимиров нацелил на проведение проверки готовности в школах, детских садах и других учреждениях.