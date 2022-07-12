Ставрополь, 12 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Минздрав Ставропольского края обязали готовиться к возвращению COVID-19. В случае, если опасный вирус вернется, власти должны быть готовы к отражению новой атаки. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров, поручив главе минздрава Владимиру Колесникову предпринять необходимые упреждающие меры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости ковидом в других государствах. Трудно предсказать, как поведет себя вирус, но мы должны быть на 100% готовы справиться с любым вариантом развития событий», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Губернатор потребовал провести ревизию оборудования и запасов лекарств. Также он поручил проверить готовность медперсонала и медорганизаций к возможному возвращению неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Глав муниципалитетов Владимиров нацелил на проведение проверки готовности в школах, детских садах и других учреждениях.