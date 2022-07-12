Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом 12 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На вопрос, планируется ли встреча Путина и премьер-министра Мьянмы, Песков ответил: «Нет».

Ранее сообщалось, что Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с частным визитом. При этом он планирует встретиться с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и представителями Росатома.

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