Москва, 12 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом 12 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На вопрос, планируется ли встреча Путина и премьер-министра Мьянмы, Песков ответил: «Нет».

Ранее сообщалось, что Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с частным визитом. При этом он планирует встретиться с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и представителями Росатома.