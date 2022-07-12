София, , 13:18 — REGNUM Власти ряда регионов Болгарии объявили о резком подорожании услуг системы водоснабжения. Об этом 12 июля информирует БНР.

Вода Дарья Антонова, ИА REGNUM

По предварительным данным, в ближайшее время стоимость подачи воды в дома вырастет примерно на 25%. Это коснется Варны, Бургаса, Русе и других крупных городов страны. Предполагается также, что соответствующие изменения ощутят на себе жители некоторых районов столицы Болгарии Софии.

Согласно официальной информации, нововведение связано с ростом цен на энергоносители на мировом рынке. С начала нынешнего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране изменялись в сторону увеличения трижды.