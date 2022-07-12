Москва, , 13:17 — REGNUM Киев пытается посеять панику среди освобожденных от украинской оккупации жителей Херсонской области. Об этом 12 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Главная же задача Киева — помешать проведению референдума, на котором жители Херсонской области проголосуют за вступление в состав России, отметил политик.

«Дотла уничтожен гуманитарный центр в Новой Каховке. Задача — максимально посеять среди людей панику, создать условия для гуманитарной катастрофы и не допустить проведения референдума, на котором люди скажут: «Да» вступлению в состав России. Поэтому ВСУ наносят удары именно по мирному населению», — сказал Стремоусов.

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