13 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 13:56 — REGNUM XVI Международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» прошел 8 и 9 июля в городе Плёс Ивановской области. Основной задачей фестиваля стала актуализация трендов модной индустрии, национальных традиций в ткани и одежде, сохранение, развитие и поиск новых форм.

В работе фестиваля приняли участие ведущие российские модельеры: основатель дома моды Вячеслав Зайцев, руководитель дома моделей «Президент-Сервис» при Управлении делами президента РФ Виктория Андреянова, дизайнеры и производители тканей из льна, крапивы и конопли, а также представители сервисов переработки ветоши.

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках фестиваля представлен проект «Экософия», руководитель которого Вита Саар рассказала о его возможностях.

«В ходе проведения наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» в апреле этого года президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития рынка отечественных производителей и дизайнеров одежды.«Экософия» поддерживает это направление, в рамках проекта мы будем формировать поведение потребителя за счет внедрения полезных экологических привычек и создавать моду на всё натуральное, экологически переработанное и русское», — рассказала руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Денис Мелёхин. ТДЛ «Текстиль» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»; Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Круглый стол «Формирование российского бренда» при модераторстве Марины Демченко стал площадкой для объединения молодых российских дизайнеров и производителей ткани в России. Участниками круглого стола стали Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга; Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»; Виктория Андреянова — дизайнер; Виктор Кузьмичев — профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой конструирования швейных изделий ИГПУ; Наталья Черкасова — основатель школ Московского клуба визажистов «ФОРУМ».

Круглый стол «Формирование российского бренда». Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Круглый стол «Формирование российского бренда» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктория Андреянова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Марина Демченко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Стратегическая сессия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Нас всех объединяет любовь к России. Поэтому мы попросили молодых российских дизайнеров разработать коллекции из российских натуральных тканей для российского покупателя. На наших глазах произошёл перезапуск новой схемы взаимодействия между дизайнерами и предприятиями… Прямо сейчас мы разрабатываем проекты, чтобы сделать модной и престижной профессию швеи», — пояснила Марина Демченко.

Максим Уваров, агропроизводитель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет.

В рамках фестиваля прошла стратегическая сессия, на которой представители ивановских текстильных предприятий, дизайнеры и руководители проекта «Экософия» обсудили самый важный тренд «Льняной палитры» 2022 — осознанное потребление и производство экотканей в регионе.

Перед гала-показом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль завершился масштабным показом моды российских дизайнеров на сцене, установленной на центральной площади города Плёс. Молодые дизайнеры выступили с коллекциями, выполненными из натуральных тканей ивановских текстильных предприятий. Амбициозные дизайнеры и марки также представили свои коллекции, созданные из экологичных и натуральных материалов.

Перед гала-показом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В гримерке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Перед гала-показом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В гримерке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед гала-показом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед гала-показом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед гала-показом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специально изготовленные ювелирной компанией «Красная Пресня» знаки «Серебряный феникс» присудили восьми коллекциям, участвовавшим в фестивале. Участники также получили текстильные подарки.

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители на гала-показе российских дизайнеров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вячеслав Зайцев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители на гала-показе российских дизайнеров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Награждение. «Серебрянный феникс» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Серебрянный феникс» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» — одно из самых ярких мероприятий в летнем событийном календаре Ивановской области. Учредителями фестиваля являются правительство Ивановской области, Совет Плёсского городского поселения, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина».