Наталья Стрельцова, 13 июля 2022, 13:56 — REGNUM XVI Международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» прошел 8 и 9 июля в городе Плёс Ивановской области. Основной задачей фестиваля стала актуализация трендов модной индустрии, национальных традиций в ткани и одежде, сохранение, развитие и поиск новых форм.

В работе фестиваля приняли участие ведущие российские модельеры: основатель дома моды Вячеслав Зайцев, руководитель дома моделей «Президент-Сервис» при Управлении делами президента РФ Виктория Андреянова, дизайнеры и производители тканей из льна, крапивы и конопли, а также представители сервисов переработки ветоши.

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках фестиваля представлен проект «Экософия», руководитель которого Вита Саар рассказала о его возможностях.

«В ходе проведения наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» в апреле этого года президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития рынка отечественных производителей и дизайнеров одежды.«Экософия» поддерживает это направление, в рамках проекта мы будем формировать поведение потребителя за счет внедрения полезных экологических привычек и создавать моду на всё натуральное, экологически переработанное и русское», — рассказала руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Денис Мелёхин. ТДЛ «Текстиль»
Денис Мелёхин. ТДЛ «Текстиль»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»;
Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»;
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Круглый стол «Формирование российского бренда» при модераторстве Марины Демченко стал площадкой для объединения молодых российских дизайнеров и производителей ткани в России. Участниками круглого стола стали Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга; Анна Богаделина — генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»; Виктория Андреянова — дизайнер; Виктор Кузьмичев — профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой конструирования швейных изделий ИГПУ; Наталья Черкасова — основатель школ Московского клуба визажистов «ФОРУМ».

Круглый стол «Формирование российского бренда». Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга
Круглый стол «Формирование российского бренда». Кирилл Лопатинский — специалист в области эффективной витринистики и визуального мерчандайзинга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Круглый стол «Формирование российского бренда»
Круглый стол «Формирование российского бренда»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктория Андреянова
Виктория Андреянова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Марина Демченко
Марина Демченко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»
Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»
Стратегическая сессия
Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стратегическая сессия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»
Стратегическая сессия с правительством Ивановской области, ивановскими ресайклинг-предприятиями, дизайнерами и представителями «ЭКОСОФИИ»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Нас всех объединяет любовь к России. Поэтому мы попросили молодых российских дизайнеров разработать коллекции из российских натуральных тканей для российского покупателя. На наших глазах произошёл перезапуск новой схемы взаимодействия между дизайнерами и предприятиями… Прямо сейчас мы разрабатываем проекты, чтобы сделать модной и престижной профессию швеи», — пояснила Марина Демченко.

Максим Уваров, агропроизводитель
Максим Уваров, агропроизводитель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет.

В рамках фестиваля прошла стратегическая сессия, на которой представители ивановских текстильных предприятий, дизайнеры и руководители проекта «Экософия» обсудили самый важный тренд «Льняной палитры» 2022 — осознанное потребление и производство экотканей в регионе.

Перед гала-показом
Перед гала-показом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль завершился масштабным показом моды российских дизайнеров на сцене, установленной на центральной площади города Плёс. Молодые дизайнеры выступили с коллекциями, выполненными из натуральных тканей ивановских текстильных предприятий. Амбициозные дизайнеры и марки также представили свои коллекции, созданные из экологичных и натуральных материалов.

Перед гала-показом
Перед гала-показом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В гримерке
Перед гала-показом
В гримерке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед гала-показом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В гримерке
В гримерке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед гала-показом
Перед гала-показом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед гала-показом
Перед гала-показом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед гала-показом
Перед гала-показом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специально изготовленные ювелирной компанией «Красная Пресня» знаки «Серебряный феникс» присудили восьми коллекциям, участвовавшим в фестивале. Участники также получили текстильные подарки.

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на гала-показе российских дизайнеров
Зрители на гала-показе российских дизайнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на гала-показе российских дизайнеров
Зрители на гала-показе российских дизайнеров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Награждение. «Серебрянный феникс»
Награждение. «Серебрянный феникс»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Серебрянный феникс»
«Серебрянный феникс»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Плёс на Волге. Льняная палитра» — одно из самых ярких мероприятий в летнем событийном календаре Ивановской области. Учредителями фестиваля являются правительство Ивановской области, Совет Плёсского городского поселения, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина».