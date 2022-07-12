Москва, 12 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Излишнее укрепление рубля — предмет для особого внимания со стороны правительства РФ и Центрального банка. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не наша прерогатива высказывать точные параметры желаемых курсов валют. В том числе и национальной валюты. Но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно стоит высоко в повестке дня», — заявил Песков.

По его словам, снижение курса «не должно вызывать эмоций».

«Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями», — подчеркнул он.