Аскизский район, Хакасия, , 13:15 — REGNUM Смертельное ДТП произошло в Аскизском районе Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 03:40 по местному времени в селе Бельтырское напротив дома № 5 по улице Юбилейной. Автомобиль ГАЗ-3110 под управлением мужчины 1974 года рождения, двигаясь по Юбилейной, наехал на пешехода, лежащего на дороге.

В результате пешеход — мужчина 1975 года рождения — скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Добавим, с начала 2022 года в Хакасии в ДТП погибли уже 30 человек.

Читайте также: В Брянске после гибели мотоциклиста в ДТП возбуждено уголовное дело