Симферополь, , 21:06 — REGNUM В условиях временного закрытия аэропорта в Симферополе и повышенной нагрузки на железнодорожное сообщение, усиление эффективности работы Крымской железной дороги оказалось особенно актуальным. В этом вопросе предприятию помогает нацпроект «Производительность труда», сообщает производительность. рф.

На «Крымской железной дороге» Цитата производительность. рф

Крымскому системообразующему предприятию, которым является, ФГУП «КЖД», «инструменты бережливого производства» помогли повысить доступность подвижного состава на 33%, оптимизировать ремонт путей для безопасности и скорости работы поездов и увеличить производительность всего предприятия. По данным 2021 года, ежегодно компания перевозит около 3,6 млн тонн грузов и более 6 млн пассажиров. И по итогам 5 месяцев 2022 года объем перевозимых грузов вырос на 12−15%.

«С учетом кратного увеличения количества пассажирских и грузовых перевозок в Республике Крым, у предприятия образовался дефицит в количестве подвижного состава. Возникла амбициозная задача увеличить пассажиро‑ и грузооборот при неизменном количестве локомотивов.

Участие в нацпроекте совместно с экспертами ФЦК дало уникальную возможность посмотреть на весь рабочий процесс со стороны, систематизировать его, устранить «узкие» места и улучшить качество работ.

Сокращение времени технологических процессов, рост производительности труда, высокая оценка деятельности железной дороги грузоотправителями и пассажирами — эти ценности стали основой всего проекта, в том числе при реализации пилотных проектов «Ремонт и обслуживание локомотивов» и «Ремонт пути», — заявляет генеральный директор ФГУП «КЖД» Михаил Гончаров.

Работа по повышению производительности труда началась с первого пилотного потока — участка ремонта тепловозов в Джанкое — самого крупного локомотивного депо в Крыму. Рабочая группа предприятия совместно с экспертами ФЦК проанализировали все текущие процессы и выявили слабые места в планировании и — как следствие — неизбежные простои. Внедрённые изменения помогли сделать перевозки еще интенсивнее и безопаснее, без риска срыва по причине возможной неисправности локомотива или путей.

«При ремонте локомотивов главной проблемой был вызов маневровой бригады для транспортировки локомотива в ремонтный цех. И ждать эту бригаду могли до 3 часов, а в день ее вызывали раз по пять. Это означает, что за сутки более 10 часов могли уйти впустую.

Дополнительное время также терялось на том, что не был продуман процесс чистки и замены масляных фильтров двигателей. Предприятие теряло еще 3 часа на каждый локомотив.

Решение оказалось простым — на предприятии купили оборотный запас фильтров и вместо того, чтобы ждать, пока рабочие промоют старый фильтр керосином, работники просто быстро ставят на замену новые фильтры, а старые промывают уже в обычном режиме и устанавливают уже на следующий локомотив.

В целом, результатом первого пилотного проекта стало увеличение доступности подвижного состава на 33%», — отметил руководитель проекта ФЦК Андрей Гайворонский.

Вторым проектом стал капитальный ремонт пути, так называемая работа в «Окно». Процесс уникальный и проводится в ночное время между проходом последнего и приходом первого поезда.

Было отмечено, что увеличение интенсивности движения напрямую повлияло на уменьшение доступного времени при проведении капитального ремонта железнодорожного пути.

Возникла потребность в увеличении выработки при проведении ремонта, чтобы не допустить просрочек в ремонте. Это влияет на безопасность и скорость движения поездов. Здесь время — особенно критичный фактор, потому что именно за небольшой отрезок (как правило — ночью) необходимо отремонтировать участок железнодорожного пути.

Рабочей группой предприятия совместно с экспертами также были тщательно проанализированы все операции: разрезка старых путей, укладка демонтированных путей на кран — транспортировщик, подготовка грунта к укладке новых путей и сам процесс их укладки.

Все принятые меры привели к тому, что в «рабочее окно» сотрудники КЖД стали укладывать не 450 метров путей как раньше, а 612 метров — на 36% больше. Это крайне важный фактор, поскольку долгие годы железнодорожные пути в Крыму не ремонтировались, а длина путей, которые предстоит отремонтировать в ближайшие годы, составляет рекордные 1500 км. В целом по итогам работы за 2021 год предприятие увеличило производительность на 70%.

В связи с увеличением железнодорожных перевозок по Республике Крым численность предприятия увеличилась более чем на 100 человек. На всех работников предприятия распространяется положение по подаче предложений по улучшениям и проводятся конкурсы. Уже определены первые финалисты на лучшие ППУ. Более 30 человек получили дипломы и денежное вознаграждение.

Комментируя итоги года внедрения инструментов бережливого производства на предприятии «Крымская железная дорога», министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщил, что потенциальный экономический эффект составил более 300 млн рублей.

«Результаты, которые продемонстрировало предприятие за год реализации нацпроекта, заслуживают особого внимания. Так, снижение времени протекания процесса ремонта тепловозов сократилось на 25% с 24 до 18 часов, а ремонт пути на 41%. Это внушительные цифры», — сообщил Дмитрий Шеряко.

Предприятие продолжит повышать эффективность благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта «Производительность труда». На предприятии уже обучено инструментам бережливого производства 105 сотрудников, сертифицированы 4 внутренних тренера, 22 работника прошли обучение на «Фабрике процессов». В приоритете у руководства и всего коллектива — делать железнодорожные перевозки современнее и комфортнее для пассажиров.