Москва, 12 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пройдёт 19 июля в Тегеране. Об этом 12 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Готовится поездка президента в Тегеран. Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана», — сказал Песков.

Он добавил, что в Иране состоится встреча глав государств — гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

Кроме того, у Путина в Иране запланированы и двусторонние контакты. «Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот эта встреча как раз тоже пройдёт именно там», — уточнил Песков.