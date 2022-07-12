Каир, , 13:20 — REGNUM Кабинет министров Египта объявил о снижении общего уровня инфляции впервые с декабря 2021 года. Об этом 12 июля сообщает Masry-al-Youm.

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По данным журналистов, общий уровень инфляции в стране достиг отрицательного значения в месячном исчислении: — 0,1% в июне/июне 2022 года по сравнению с 1,1% в мае, 3,3% в апреле, 2,2% в марте, 1,6% в феврале и 0,9% в январе текущего года.

Как сообщается, снижение уровня инфляции в стране обусловлено началом сбора урожая. Местные производители поставляют на внутренний рынок фрукты, овощи и другую продукцию по сниженным ценам.

При этом отмечается, что инфляция в Египте все еще выше целевого показателя центрального банка и составляет 7%. Ожидается, что к концу 2022 года она может вырасти до 9−10%, поскольку страна сталкивается со многими экономическими проблемами, вызванными глобальным инфляционным кризисом.