Ярославль, 12 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Сергей Якушев перестанет быть заместителем председателя Ярославской областной думы в связи с возвращением на должность гендиректора «Ярославского радиозавода». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в заксобрании.

Сергей Якушев

Якушев уже написал заявление об уходе с должности. Также он перестанет быть депутатом на постоянной основе, оставаясь народным избранником на непостоянной основе.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в депутатском конкурсе, заместителем председателя может стать Илья Осипов. Осипов уже возглавлял областную думу, а также был депутатом Госдумы.

Но может случится иной поворот событий, когда должность зампреда будет упразднена. Сейчас у председателя думы Михаила Боровицкого пять заместителей, причём должность пятого была введена недавно, после назначения главой реготделения «Единой России» депутата Ольги Хитровой — эту должность ввели специально для неё. Не исключено, что дума вернётся к формату четырёх заместителей председателя, обосновав это экономией бюджетных средств.