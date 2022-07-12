Мадрид, 12 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Испании Мухаммад Наджиб выразил неизменную поддержку Палестине, встретившись с послом Палестины в Испании, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Индонезия всегда поддерживала Палестину, отныне и навсегда», — заявил индонезийский посол во время встречи с послом Палестины в Мадриде, согласно заявлению, полученному посольством Индонезии в Джакарте.

В ходе встречи послы обменялись мнениями о последних событиях, связанных с политическими и социальными проблемами в Палестине, включая борьбу за независимость, которая в последние годы становится все более острой.

Стороны также обсудили региональные политические события на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса Indikator Politik Indonesia (IPI) показали, что 61,3% респондентов в Индонезии считают хорошим состояние национальной безопасности.

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