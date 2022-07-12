Москва, , 13:08 — REGNUM Инициатива губернатора Приморья Олега Кожемяко о формировании добровольческого батальона для участия в специальной военной операции на Украине вызвала положительный отклик в Кремле. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Хочется надеяться, — я не знаю деталей, — что сам губернатор всё-таки останется руководить регионом. Это также очень важно, тем более регион, важный, большой. А так, конечно, относимся с уважением и очень-очень уважительно», — заявил Песков.