Таллин, , 13:04 — REGNUM

Личинки колорадского жука Feuille

Теплый июнь привел к увеличению численности колорадских жуков. Вредители картофеля были замечены в разных регионах Эстонии, особенно много их в Южной Эстонии в Вырумаа.

Как сообщил местный портал Мaaleht, нынешним летом жуков в 10 раз больше, чем обычно. «Никогда в жизни я еще не видела столько колорадских жуков на одном картофельном поле», — рассказала исполнительный руководитель Союза хуторян Вырумаа (южная Эстония) Марика Парв.

По словам картофелевода Лууле Тартлан, борьба с колорадскими жуками не должна быть большой проблемой для производителей, поскольку у них имеются необходимые для этого средства и знания. А вот огородникам-любителям жуки доставляют немало хлопот: вредителей приходится собирать два раза в день.

По словам Тартлан, большую часть своей жизни колорадские жуки находятся в состоянии спячки. В зависимости от температуры они прячутся в почве на глубине до полутора метров и с наступлением тепла выбираются на поверхность.

Колорадские жуки способны полностью объедать листья и стебли огородных растений. Поэтому, если с ними не бороться, то можно остаться без урожая.