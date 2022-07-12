Пекин, 12 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Китай проведет форум с Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) для обмена опытом и изучения возможностей сотрудничества в борьбе с бедностью и стимулировании экономического развития. Об этом пишет Prensa Latina.

Министерство Иностранных Дел Эквадора Саммит глав государств и правительств Содружества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)

Встреча соберёт по видеосвязи представителей местного министерства иностранных дел, стран-членов СЕЛАК и ООН.

Стороны обсудят обмен знаниями по этим вопросам и проанализируют проблемы, возникающие в связи с пандемией коронавируса, чтобы добиться дальнейшего прогресса в реализации программ, разработанных в этом направлении.

В августе 2021 года Китай и СЕЛАК провели первую встречу по вопросам борьбы с бедностью и развития.