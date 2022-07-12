Москва, 12 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Указ президента России об упрошенном получении гражданства РФ для украинцев чрезвычайно важен для большого числа людей. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Специальная военная операция — она же идёт не против украинцев. Она идёт против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», — заявил Песков.