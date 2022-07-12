Москва, 12 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила под Артемовском в Донецкой Народной Республике 180 украинских боевиков, сообщили 12 июля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.