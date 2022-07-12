Таиз, Йемен, , 13:09 — REGNUM Власти йеменского города Таиз были вынуждены объявить об остановке фестиваля по случаю праздника Ид-аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом 12 июля сообщает Belqees TV.

Солдат армии Йемена, раненый хуситкcим дроном Цитата из видео «Rebel drone kills loyalists at Yemen's largest airbase» на YouTube

По данным журналистов, на городском стадионе «Аль-Шухада» был организован праздник и концерт. В ходе празднования район стадиона был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны повстанцев-хуситов. Как сообщается, в ходе обстрела на стадионе возникла паника, десятки человек пострадали.

Местные власти просят жителей Таиза воздерживаться от празднования и не собираться вместе без крайней необходимости.

Правительство Йемена обвинило хуситов в том, что они отказываются снять блокаду города Таиз, несмотря на ранее взятые на себя обязательства.