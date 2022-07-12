Таиз, Йемен, 12 июля 2022, 13:09 — REGNUM Власти йеменского города Таиз были вынуждены объявить об остановке фестиваля по случаю праздника Ид-аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом 12 июля сообщает Belqees TV.
По данным журналистов, на городском стадионе «Аль-Шухада» был организован праздник и концерт. В ходе празднования район стадиона был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны повстанцев-хуситов. Как сообщается, в ходе обстрела на стадионе возникла паника, десятки человек пострадали.
Местные власти просят жителей Таиза воздерживаться от празднования и не собираться вместе без крайней необходимости.
Правительство Йемена обвинило хуситов в том, что они отказываются снять блокаду города Таиз, несмотря на ранее взятые на себя обязательства.