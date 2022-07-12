«Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной в Петербурге
Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» сел на мель на Неве у Дворцовой набережной в центре Санкт-Петербурга, сообщили 12 июля в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.
пресс-служба Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте
«Метеор» сел на мель у Эрмитажа в Петербурге
По предварительной информации, во время ЧП пассажиров на борту судна не было.
«Разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.